Львівську область вночі атакували "Шахедами", половину з них збили
Львівську область вночі атакували "Шахедами", три з яких влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.
"Жителі Львівщини, близько 1 години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші сили ППО", - написав він
Він подякував сили повітряного командування "Захід". "Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько", - зазначив Козицький.
За його даними, три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. "Приміщення пошкоджені. Найважливіше - постраждалих немає", - повідомив голова Львівської ОВА.
Нагадаємо, в ніч на 18 березня Росія атакувала Україну за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва.
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