Львівську область накрила негода: 50 населених пунктів без світла

"Через сильні дощі, які пройшли Львівщиною напередодні ввечері та вночі, виникли порушення у мережах Львівобленерго. Станом на цю годину у Львівській області знеструмлені 54 населені пункти (16 повністю, 38 - частково)", - зазначив Козицький.

Він зазначив, що 21 ремонтна бригада вже працює над відновленням електропостачання.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні західну частину України накриють дощі. Місцями можливі грози. Дощі очікуються у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Температура повітря вдень буде у межах +25 +30 градусів, на заході очікується лише +19 +24 градуси.

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