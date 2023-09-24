Львівську область накрила негода: 50 населених пунктів без світла

Негода накрила Львівську область цими вихідними. Без світла залишилися понад 50 населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.
"Через сильні дощі, які пройшли Львівщиною напередодні ввечері та вночі, виникли порушення у мережах Львівобленерго. Станом на цю годину у Львівській області знеструмлені 54 населені пункти (16 повністю, 38 - частково)", - зазначив Козицький.
Він зазначив, що 21 ремонтна бригада вже працює над відновленням електропостачання.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні західну частину України накриють дощі. Місцями можливі грози. Дощі очікуються у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
Температура повітря вдень буде у межах +25 +30 градусів, на заході очікується лише +19 +24 градуси.
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