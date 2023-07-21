До Львівської облради можуть потрапити представили УГП: у чому причина

Центральна виборча комісія (ЦВК) задовольнила скаргу Львівської обласної організації політичної партії "Українська галицька партія" (УГП) на бездіяльність Львівської обласної територіальної виборчої комісії щодо заміщення депутата облради, який склав свої депутатські повноваження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Зокрема, ЦВК визнала протиправною і нібито порушує виборчі права громадян, бездіяльність Львівської обласної ТВК і зобов'язала її не пізніше 21 липня 2023 року ухвалити рішення про обрання кандидата в депутати від УДП, що наступного за черговістю.

Як відомо, за результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 р. "Українська галицька партія" отримала 6 мандатів у Львівській обласній раді.

Водночас зараз політсила перебуває у занепадному стані, зокрема, остання новина на офіційному сайті УГП датується 25 січня 2022 року.

Нагадаємо, минулого року Франківський районний суд Львова задовольнив позов львівського бізнесмена та колишнього депутата Львівської обласної ради Григорія Козловського та зобов'язав УГП сплатити йому символічні моральні збитки.

Як відомо, Козловський подав до суду на УГП за її пост у Facebook у лютому 2020 р. У публікації партія публічно звинуватила бізнесмена у нібито нападі на їхній офіс у центрі Львова через участь у мирній акції та розкриття земельної афери з будівництва готелю у Львові.

Франківський райсуд своїм рішенням також зобов'язав УГП спростувати неправдиву інформацію та ухвалив стягнути з партії на користь Козловського крім моральної шкоди ще й 4624 гривні судового збору. Проте, за інформацією місцевих медіа, УГП це рішення суду не виконало.