Во Львовский облсовет могут попасть представили УГП: в чем причина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) удовлетворила жалобу Львовской областной организации политической партии "Украинская галицкая партия" (УГП) на бездействие Львовской областной территориальной избирательной комиссии по замещению депутата облсовета, сложившего свои депутатские полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В частности, ЦИК признала противоправным и якобы нарушающим избирательные права граждан, бездействие Львовской областной ТИК и обязал ее не позднее 21 июля 2023 года принять решение об избрании следующего за очередностью кандидата в депутаты от УГП.

Как известно, по результатам местных выборов 25 октября 2020 г. "Украинская галицкая партия" получила 6 мандатов во Львовском областном совете.

В то же время, сейчас политсила находится в упадочном состоянии, в частности последняя новость на официальном сайте УГП датируется 25 января 2022 года.

Напомним, в прошлом году Франковский районный суд Львова удовлетворил иск львовского бизнесмена и бывшего депутата Львовского областного совета Григория Козловского и обязал УГП уплатить ему символический моральный ущерб.

Как известно, Козловский подал в суд на УГП за ее пост в Facebook в феврале 2020 г. В публикации партия публично обвинила бизнесмена в якобы нападении на их офис в центре Львова из-за участия в мирной акции и раскрытия земельной аферы по строительству гостиницы во Львове.

Франковский райсуд своим решением также обязал УГП опровергнуть ложную информацию и постановил взыскать с партии в пользу Козловского кроме морального вреда еще и 4624 гривны судебного сбора. Однако, по информации местных медиа, УГП это решение суда не выполнило.