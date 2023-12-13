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У Львівському ТЦК провели перевірку через скандал зі священником: нові деталі

Фото: у Львівському ТЦК провели перевірку через скандал зі священником (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Львівський обласний ТЦК та СП провів перевірку після скандалу з чоловіком у військовій формі, який зневажливо спілкувався зі священником та звинуватив його у неявці до військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК і СП у Facebook та голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

Обласний військкомат зазначив, що провів службову перевірку через скандал у Стрийському районі. Під час неї з'ясувалося, що чоловік у військовій формі на опублікованому у мережі відео - це цивільний.

"Під час здійснення планового оповіщення для уточнення військо-облікових даних військовозобовʼязаних в процес роботи військовослужбовців ТЦК та СП втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя", - йдеться у повідомленні.

ТЦК запевняє, що дії військових були правомірними, а повістка священнику була виписана заздалегідь. Його викликали до військкомату для уточнення військооблікових даних.

"Нагадуємо, що в країні триває повномасштабна війна, обов'язок кожного громадянина з'явитись для уточнення облікових даних у разі отримання повістки. Принагідно висловлюємо щиру вдячність тисячам священників та капеланів, які поряд з нашими воїнами на фронті підтримують моральний та бойовий дух вірян", - додали у ТЦК.

Що відомо про цивільного

Голова Львівської ОВА повідомляє, що цивільний чоловік у військовій формі, який потрапив на відео - це батько братів Кирила та Василя Вишиваних, які загинули у 2022 році. 

Відомо, що молодший брат загинув 4 березня 2022 року у боях у Миколаївській області. Герою було 28 років він служив у лавах 80-ї бригади.

Старший, 34-річний майор Кирило Вишиваний, загинув через десять днів після цього - внаслідок ракетного удару по Яворівському полігону.

 

Фото: брати Кирило та Василь Вишивані (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Що цьому передувало

Вчора, 12 грудня, у мережі з'явилися відео, на якому чоловік у військовій формі погрожував священнику за нібито неявку до ТЦК. Інцидент стався у Стрийському районі Львівської області.

На скандал відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав Львівський обласний військкомат провести перевірку та наголосив, що мобілізація не повинна проходити з приниженням честі та гідності людини.

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Львівська областьТЦКМобілізація в Україні