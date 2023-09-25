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У Львівській області запрацюють ще півсотні мобільних груп для збиття "Шахедів"

Фото: у Львівській області запрацюють ще півсотні мобільних груп для збиття "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Львівській області обіцяють створити 50 мобільних груп, які займуться збиттям дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"Ми зараз ведемо роботу спільно з соціально-відповідальним бізнесом, Повітряним командуванням "Захід" плюс бригада тероборони для облаштування додаткових 50 мобільних груп для знищення "Шахедів". До 15 жовтня допоможемо нашим військовими з п'ятдесятьма мобільними групами, які будуть повністю обладнані для збиття "Шахедів", - розповів чиновник.

За його словами, влада також забезпечує станції "Укренерго" додатковим обладнанням для захисту від ракет та дронів. Подібні роботи проводять і на основних підстанціях обленерго. Це дозволить додатково захистити постачання електроенергії населенню.

Мобільні групи для збиття "Шахедів"

Нагадаємо, вперше мобільні групи для того, щоб збивати дрони-камікадзе "Шахед", запустили в Україні на початку 2023 року. Тоді вони запрацювали у Києві.

Такі групи складаються з підготовлених військових екіпажів на легкових автомобілях підвищеної прохідності.

Їх озброюють великокаліберними кулеметами і оснащують тепловізійними прицілами та іншими приладами для виявлення цілей та лазерної вказівки.

 

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