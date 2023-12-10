У Львівській області в училищі побили першокурсників: поліція відкрила справу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Зазначається, що 8 грудня правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям.

При цьому старшокурсники використовували боксерську рукавицю, б'ючи студентів першого курсу.

У мережі пишуть, що старшокурсники влаштували новеньким "посвяту" у гуртожитку.

Поліція встановила, що інцидент стався ще у жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл Золочівського району. Всі учасники події встановлені. З потерпілими працюють психологи.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, чоловік у Києві напав на дівчинку, яка разом з друзями збирала гроші на ЗСУ. За напад на дівчинку-волонтера зловмисник проведе за ґратами понад 6 років.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у Житомирі чоловік напав на співробітника ТЦК. Він побив військового та втік з місця інциденту. Зловмисника затримали.