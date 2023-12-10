ua en ru
Нд, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львівській області в училищі побили першокурсників: поліція відкрила справу

Львів, Неділя 10 грудня 2023 12:01
UA EN RU
У Львівській області в училищі побили першокурсників: поліція відкрила справу Фото: у Львівській області в училищі побили першокурсників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В училищі у Львівській області побили студентів першого курсу. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Зазначається, що 8 грудня правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям.

При цьому старшокурсники використовували боксерську рукавицю, б'ючи студентів першого курсу.

У мережі пишуть, що старшокурсники влаштували новеньким "посвяту" у гуртожитку.

Поліція встановила, що інцидент стався ще у жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл Золочівського району. Всі учасники події встановлені. З потерпілими працюють психологи.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, чоловік у Києві напав на дівчинку, яка разом з друзями збирала гроші на ЗСУ. За напад на дівчинку-волонтера зловмисник проведе за ґратами понад 6 років.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у Житомирі чоловік напав на співробітника ТЦК. Він побив військового та втік з місця інциденту. Зловмисника затримали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область полиция избиение ребенка
NEWS
ЗСУ контратакували і просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ контратакували і просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО