У Львівській області нова фабрика "Філіп Морріс" вийшла на планову потужність: подробиці

Компанія "Філіп Морріс Україна" вивела на планову потужність нову фабрику у Львівській області, яка була запущена у травні 2024 року. На підприємстві встановлено 5 виробничих ліній, усі вже введені в експлуатацію. Їхня планова потужність становить 10 млрд штук сигарет на рік.

"З січня цього року наша фабрика вийшла на повну потужність. Це означає, що ми можемо повністю забезпечувати український ринок власне виробленою продукцією", – зазначив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Він також підкреслив, що з початку 2025 року компанія повністю завершила контракт з компанією-партнером в Україні, що понад два роки виробляла продукцію під брендами "Філіп Морріс".

За словами Барабаша, інвестиції компанії в Україні не обмежуються лише фабрикою. У 2025 році "Філіп Морріс" планує додатково інвестувати 60 млн грн у повноцінне велике укриття для персоналу на території фабрики, щоб люди могли перебувати там у комфорті та безпеці тривалий час. Роботи з облаштування укриття вже розпочалися, завершення будівництва планується до травня 2025 року.

Загалом, "Філіп Морріс" інвестувала 30 млн доларів в запуск львівської фабрики. На ній створено 250 робочих місць, на які вже повністю релоковано працівників з харківського підприємства компанії. Окрім того, компанія допомогла модернізувати наявне укриття на території Львівської міської територіальної громади. Вартість робіт становить приблизно 1,3 млн гривень.

Компанія "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад 750 млн доларів. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області. З початку повномасштабного вторгнення компанія виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проекти.