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У Львівській області невідомий обстріляв автомобіль

Львівська область, Середа 02 жовтня 2024 18:19
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У Львівській області невідомий обстріляв автомобіль Фото: у Львівській області невідомий відкрив вогонь по авто (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

У Львівській області невідомий відкрив вогонь по автомобілю. Правоохоронці наразі встановлюють причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве ЗМІ Varta1.

За даними видання, сьогодні, 2 жовтня, у місті Шептицький Львівської області сталась стрілянина.

Наразі відомо, що невідомий відкрив вогонь по автомобілю.

У Львівській області невідомий обстріляв автомобіль

Фото: стрілянина у Львові (t.me/blacknews_ukr)

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події.

Нагадаємо, що нещодавно стрілянина сталась у Кривому Розі. Тоді невідомі обстріляли автомобіль. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували.

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