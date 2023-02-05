У Львівській області кожен шостий житель є переселенцем, - Верещук

У Львівській області нарази знаходиться близько півмільйона внутрішніх переселенців. Тобто ВПО є кожен шостий мешканець області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію віцепрем’єрки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

За її словами, багато внутрішньо переміщених осіб проживають не тільки в громадах, а і в спеціальних шелтерах. "Крім того, через область іде великий транзит українців до Європи та назад, додому - в Україну. Словом, навантаження на область велике", - зазначила Верещук.