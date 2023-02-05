У Львівській області кожен шостий житель є переселенцем, - Верещук

У Львівській області нарази знаходиться близько півмільйона внутрішніх переселенців. Тобто ВПО є кожен шостий мешканець області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію віцепрем’єрки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
За її словами, багато внутрішньо переміщених осіб проживають не тільки в громадах, а і в спеціальних шелтерах.
"Крім того, через область іде великий транзит українців до Європи та назад, додому - в Україну. Словом, навантаження на область велике", - зазначила Верещук.
Нагадаємо, що українці, які вимушені переїжджати зі своїх населених пунктів через пошкоджені будинки чи бойові дії, можуть знайти нове житло у західних регіонах країни.
Також повідомлялось, що українці, які евакуюються із зони активних бойових дій, можуть отримати багатоцiльову грошову допомогу на забезпечення базових потреб від благодійної організації Карітас України.
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