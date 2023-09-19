У Львові та області чути вибухи, у регіоні працюють сили ППО

У Львові та області пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 19 вересня. В ОВА заявили про роботу українських сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Звуки, які могли чути мешканці Львівщини – це ППО. Є загроза нових атак", - заявив Козицький.

Він також зазначив, що у частині Львова лунають гучні вибухи та закликав не називати локацій та не публікувати фото та відео.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у Львівській області є загроза застосування ворогом ударних дронів-камікадзе.

Нічна атака окупантів 19 вересня

Російські війська сьогодні вночі, 19 вересня, застосували комбіновану атаку по різних регіонах України.

Так, пізно ввечері у Харкові пролунала серія вибухів, повідомлялося про застосування балістичної зброї.

Незабаром після цього у низці регіонів лунали вибухи та працювали сили ППО по ударних безпілотниках. Також у Кривому Розі Дніпропетровської області вночі повідомлялося про вибух, раніше у регіоні була загроза застосування балістики.