У Львові та області чути вибухи, у регіоні працюють сили ППО
У Львові та області пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 19 вересня. В ОВА заявили про роботу українських сил ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.
"Звуки, які могли чути мешканці Львівщини – це ППО. Є загроза нових атак", - заявив Козицький.
Він також зазначив, що у частині Львова лунають гучні вибухи та закликав не називати локацій та не публікувати фото та відео.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у Львівській області є загроза застосування ворогом ударних дронів-камікадзе.
Нічна атака окупантів 19 вересня
Російські війська сьогодні вночі, 19 вересня, застосували комбіновану атаку по різних регіонах України.
Так, пізно ввечері у Харкові пролунала серія вибухів, повідомлялося про застосування балістичної зброї.
Незабаром після цього у низці регіонів лунали вибухи та працювали сили ППО по ударних безпілотниках. Також у Кривому Розі Дніпропетровської області вночі повідомлялося про вибух, раніше у регіоні була загроза застосування балістики.
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