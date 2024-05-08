У Львівській області через вибух гранати загинув чоловік

У Бориславі Львівської області сьогодні, 8 травня, на вулиці стався вибух гранати, внаслідок чого загинув місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку поліції Львівської області.

В правоохоронних органах уточнили, що загиблий - 24-річний чоловік.

"Інших постраждалих внаслідок вибуху немає", - поінформували в поліції.

Зазначається, що трагічний інцидент стався сьогодні ввечері, о 20.50, на вулиці Івасюка. Окрім молодої людини, яка загинула в результаті події, інших громадян у цей час поруч не було.

Обставини інциденту вивчаються

В поліції додали, що на місці працюють оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Львівської області.

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу. Вирішується питання правової кваліфікації події", - додали в правоохоронних органах.

Місце події у Бориславі (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Інші інциденти із вибухами гранат

Раніше повідомлялося, що на початку квітня у Львові в багатоквартирному будинку вибухнула граната. Внаслідок події загинув 44-річний мешканець Чернігова, а господар помешкання, 52-річний львів'янин, був госпіталізований із важкими травмами.

Також нагадаємо, у листопаді минулого року в Одеській області чоловік підірвав гранату в авто, вимагаючи гроші від людини, яка його перевозила. Нападника було затримано.