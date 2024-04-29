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Во Львовской области из-за укусов змей двое жителей попали в больницу: один из них в реанимации

Львовская область, Понедельник 29 апреля 2024 14:51
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Во Львовской области из-за укусов змей двое жителей попали в больницу: один из них в реанимации Фото: два человека из Львовской области попали в больницу из-за укусов змей (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Во Львовской области из-за укусов змей двое жителей оказались в больнице. Один из пострадавших находится в реанимационном отделении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В настоящее время в реанимации с диагнозом "укус змеи в участке левой руки" находится 52-летний житель с. Залужье Яворовского района. Состояние пострадавшего - тяжелое", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что еще один пострадавший - 40-летний житель села Прибужаны Львовского района. Он также находится в больнице с поражениями средней тяжести.

В сообщении порекомендовали украинцам быть внимательными, так как из-за начала теплого сезона змеи уже активно просыпаются.

"Если увидели змею - не совершайте резких движений! Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит недвижимый объект", - подчеркнули спасатели.

Сезон пробуждения змей

Недавно мы сообщали, что в Киеве все чаще замечают змей, особенно в парках или возле водохранилищ. Так недавно жительница столицы обнаружила в своем авто пресмыкающегося.

Кроме того, в центре Харькова жители дома страдали от нашествия змей, которые вылезали из щелей, а затем пробирались в подъезд и даже в квартиры.

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Львовская область укусы змеи
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