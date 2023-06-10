У Львівській області через негоду затопило селище Східниця

"Через опади річка Східничанка у Львівській області вийшла з берегів. Сталося підтоплення смт Східниця", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що з підтоплених будинків врятовано 15 осіб.

Голова Львівської ОВ Максим Козицький повідомив, що внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств. Для ліквідації наслідків задіяно всі екстрені служби.

Крім цього, в селі Урич Стрийського району розмито дорогу.

"На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села", - повідомив Козицький у Telegram.

Перекриття доріг

Поблизу селища Східниця перекрито рух автотранспорту. Рух на цьому відрізку ускладнений, правоохоронці просять водіїв користуватися іншими автошляхами.

"Унаслідок сильних опадів та буревію частково затоплено селище Східниця, внаслідок чого по обидва боки від населеного пункту перекрито автошляхи. Поліцейські просять водіїв враховувати це, плануючи маршрут руху.

Так, перекрито рух зі Східниці на Старий Кропивник - об'їзд через Залокоть. З іншого боку Східниці перекрито автодорогу на село Урич Стрийського району", - йдеться в повідомленні обласної поліції.

При цьому зазначається, що рух на проблемних ділянках регулюється, правоохоронці надають водіям необхідну допомогу.

Східниця

Селище Східниця знаходиться у Дрогобицькому районі Львівської області. Відомий як бальнеологічний курорт у передгір'ях Карпат.

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