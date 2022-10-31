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Львівські волонтери налагодили випуск парафінових термоакумуляторів для ЗСУ

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Понеділок 31 жовтня 2022 18:33
Львівські волонтери налагодили випуск парафінових термоакумуляторів для ЗСУ Фото: львівські волонтери налагодили випуск парафінових термоакумуляторів для ЗСУ (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Львівські волонтери "Української команди" налагодили виробництво парафінових термоакумуляторів для воїнів на передовій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку штабу.

"Українська команда. Львівщина" сьогодні разом з "Броня Миколаїв" виготовляє такі термоакумулятори. Вони дуже потрібні для того, аби зігріти наших бійців на фронті. Це дуже важливо - долучатися, робити корисні, потрібні речі, аби всі ми разом, весь український народ був армією. Тоді ми точно швидше переможемо", - заявила керівник львівського осередку "Української команди" Оксана Юринець.

Перші партії парафінових термоакумуляторів, які воїни використовують як джерела тепла і світла, вже відправлено на передову, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Українська команда" за день зібрала 1 млн гривень на кошти обігріву для ЗСУ.

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