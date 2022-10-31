ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Львовские волонтеры наладили выпуск парафиновых термоаккумуляторов для ВСУ

Новина українською →
Понедельник 31 октября 2022 18:33
Львовские волонтеры наладили выпуск парафиновых термоаккумуляторов для ВСУ Фото: львовские волонтеры наладили выпуск парафиновых термоаккумуляторов для ВСУ (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Львовские волонтеры "Украинской команды" наладили производство парафиновых термоаккумуляторов для воинов на передовой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу штаба.

"Украинская команда. Львовщина" сегодня вместе с "Бронею Николаев" производит такие термоаккумуляторы. Они очень нужны для того, чтобы согреть наших бойцов на фронте. Это очень важно - приобщаться, делать полезные, нужные вещи, чтобы все мы вместе, весь украинский народ был армией. Тогда мы точно быстрее победим", - заявила руководитель львовской ячейки "Украинской команды" Оксана Юринец.

Первые партии парафиновых термоаккумуляторов, которые воины используют в качестве источников тепла и света, уже отправлены на передовую, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская команда" за день собрала 1 млн гривен на средства обогрева для ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Вооруженные силы Украины Гуманитарная помощь
NEWS
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины