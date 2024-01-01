Ворог вдарив по Львівській області: пошкоджено музей Шухевича, також горить гуртожиток

Російські війська атакували Львівську область безпілотниками. Через падіння уламків дрону загорівся музей Шухевича та дах гуртожитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голови Львівської ОВА Максима Козицького. та мера Львова Андрія Садового.

Попередня причина за словами Козицького - уламки ворожого безпілотника.

"Білогорща. Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС". - повідомив голова Львівської ОВА.

Також Козицький виклав фото пожежі у музеї.

Фото: у Львівській області горить музей Шухевича через падіння фрагментів дрону (t.me/kozytskyy_maksym_official/11636)

Після, Козицький повідомив, що рятувальники продовжують гасити пожежу, постраждалих немає. Але, за словами голови Львівської ОВА, зараз у Львові гучно.

"На Білогорщі попередньо без постраждалих. Пожежу продовжують гасити. Щойно у Львові знову було гучно. Залишайтеся в укриттях. Небезпека ще висока" - зазначив Козицький.

Оновлено 06:20: Мер Львова Андрій Садовий повідомив про знищення музею Шухевича:

"В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі", - повідомив мер Львова.

Також Садовий показав фотографії наслідків:

Фото:наслідки пожежі в музеї Шухевича (t.me/andriysadovyi/1858)

Пожежа на даху гуртожитка

Оновлено 05:53: За словами мера Львова Андрія Садового, уламки потрапили у цивільний об'єкт у місті. Пожежники на місці:

"У Львові - вибухи! Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці вже є пожежники. Не нехтуйте тривогою", - написав на своєму Telegram-каналі Садовий.

Оновлено 05:56: За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок падіння уламків БпЛА горить дах гуртожитка:

"Зафіксували падіння уламків "Шахеда" у Дублянах. Горить дах гуртожитка. На місці працюють пожежники", - повідомив Козицький.

Оновлено 05:58: Андрій Садовий підтвердив інформацію

"Також зафіксували падіння уламків "Шахеда" в Дублянах. Горить дах гуртожитка. На місці працюють пожежники. Про потерпілих поки невідомо", - повідомив Садовий на своєму каналі Telegram.

Музей Шухевича

Музей Романа Шухевича - це меморіальний музей, присвячений життю та діяльності головного командира Української повстанської армії. Він розташований у будинку, в якому Шухевича вбили 1950 року.

У будівлі музею є п'ять тематичних залів, присвячених різним аспектам діяльності УПА. Другий поверх музею відтворює побут Романа Шухевича під час його перебування у підпіллі.

У будинку також знаходиться важливий історичний об'єкт - схованка, в якій Роман Шухевич ховався від радянських військ.