Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Предварительная причина по словам Козицкого - обломки вражеского беспилотника.

"Белогорща. Пожар в музее Шухевича. Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС". - сообщил глава Львовской ОВА.

Также Козицкий выложил фото пожара в музее.

Фото: во Львовской области горит музей Шухевича из-за падения фрагментов дрона (t.me/kozytskyy_maksym_official/11636)

После. Козицкий сообщил, что спасатели продолжают тушить пожар, пострадавших нет. Но, по словам главы Львовской ОВА, сейчас во Львове громко.

"В Белогорще предварительно без пострадавших. Пожар продолжают тушить. Только во Львове снова было громко. Оставайтесь в укрытиях. Опасность еще высока", - отметил Козицкий.