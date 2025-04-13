Львів знову здивував. Що відбувається на ринку оренди і скільки зараз коштує житло

Ціни на оренду житла у Львові за останні пів року впали - однокімнатні квартири подешевшали на 7%, двокімнатні - на 4%. Але навіть попри це місто залишається одним із найдорожчих в Україні.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштує оренда житла у Львові.

Скільки коштує оренда житла у Львові

Після початку повномасштабної війни Львів разом із Києвом та Ужгородом стабільно входить у трійку міст із найдорожчою нерухомістю. Втім, за останні 6 місяців ринок оренди просів.

Ціни на оренду:

однокімнатні квартири в середньому коштують 16 700 гривень, це на 7% дешевше, ніж було пів року тому;

двокімнатні кватири - 20 тисяч гривень, ціна знизилась на 4%;

трикімнатні квартири - 23 тисячі гривень, ціна залишається стабільною.

Зазначимо, що вартість житла залежить від району. Найдорожчі квартири переважно у Шевченківському, Галицькому та Личаківському районах, найдешевші у Залізничному та Сихівському.

Також на ціну впливає тип забудови. Найдорожча оренда у будинках, зведених після 2010 року, а також австрійських.

Ціни на оренду житла у Львові (скриншот ЛУН)

Зазначимо, що львів'яни в середньому витрачають 67% зарплати на оренду житла. Вартість однокімнатної квартири дорівнює її оренді протягом 13,6 року, двокімнатної - 16,1 року, трикімнатної - 17,2 року.

Які ціни на оренду в інших містах

Лідером із вартості оренди житла є Ужгород. Там однокімнатні квартири в середньому здають за 18 200 гривень на місяць. Ціна за пів року впала на 3%. Двокімнатні коштують 20 900 гривень, трикімнатні - 25 100 гривень.

Далі у рейтингу йде столиця. Ціни на однокімнатні кватири тут також знизились на 3%, зараз їх здають за 17 тисяч гривень. А ось двокімнатні подорожчали на 4% до 27 тисяч гривень, трикімнатні коштують 43 100 гривень, ціна зросла на 3%.

Найдешевша зараз оренда житла у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві. Там однокімнатні квартири коштують 4 тисяч, 5 тисяч і 6 тисяч гривень, відповідно. Двокімнатні квартири у цих містах на півтори тисячі дорожчі. Трикімнатні квартири здають за 8 тисяч у Харкові, 9 тисяч у Запоріжжі та 11 тисяч гривень у Миколаєві.

Зазначимо, що у статистиці не враховані дані по Херсону та Сумах, а також окупованих територіях, оскільки нема достатньо інформації про ці регіони.

Ціни на оренду житла в Україні (скриншот ЛУН)