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"Львів" оперативно призначив нового керманича: він вже працював із командою

Фото: Анатолій Безсмертний вже почав роботу на чолі "містян" (facebook.com/lvivfc)
Автор: Антон Федорців

Менеждмент останньої команди української Прем'єр-ліги швидко визначився з новим головним тренером команди після звільнення Олега Дулуба. До "Львова" повернувся Анатолій Безсмертний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

54-річний фахівець вдруге працюватиме з "містянами". Український тренер очолював "Львів" у березні-серпні 2021 року. На посаді він змінив білоруса Дулуба, звільненого за непереконливі результати.

Керівництво львів'ян презентувало Безсмертного команді у вівторок на заміській базі в Брюховичах. Під час першого періоду на чолі команди він провів 16 матчів (5 перемог, 4 нічиї, 7 поразок). Асистентом нового-старого керманича "Львова" буде Роман Пахолюк.

Безсмертний-футболіст – дворазовий чемпіон і володар Кубка України в складі київського "Динамо". Захищав також кольори низки українських і російських клубів. Безсмертний-тренер натомість розпочав кар'єру в черкаському "Дніпрі". Далі він кілька разів працював із "Полтавою", а також тренував "Суми", "Полісся" та "Альянс" із Липової Долини.

Результати львів'ян трохи покращилися після зимової паузи. "Львів" розпочав із мінімальною перемоги над конкурентом у боротьбі за виживання – "Минаєм" (1:0). Далі команда з Дулубом на чолі поступилася "Зорі" (1:3) та вирвала нічию з "Кривбасом" (2:2).

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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