Lviv Fashion Week и Zero Waste Lviv реализовали проект Ecologica

С целью продвижения молодых украинских sustainable брендов и продвижения осознанного подхода к моде, Ассоциация львовских кинопродюсеров в партнерстве с Lviv Fashion Week и Zero Waste Lviv реализовала проект Ecologica в июле-сентябре 2021 года. Это программа, направленная на поддержку украинских брендов одежды, которые работают в направлении sustainable fashion. Программа обеспечивает бесплатное создание для 5 финалистов высококачественных рекламных материалов: профессиональная фото- и видеосъемка коллекции; видео-интервью с дизайнерами, в котором они рассказывают о ценностях бренда и экологической составляющей; дальнейшее продвижение созданных видеороликов и фотоматериалов в социальных сетях и СМИ.

Проект EcoLogica реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Отбор коллекций для участия в программе осуществлялся по параметрам инновационности и актуальности дизайна, этики и экологичности. В частности, особое внимание было уделено следующим критериям:

дизайн, направленный на минимизацию отходов и заботу об окружающей среде

повторное использование/вторичное сырье, ресайклинг

апсайклинг

сертификация материалов

устойчивые подходы к закупкам

защита животных и использование этических материалов

использование натуральных тканей

социальные показатели, этика производства

внимание к социальным вопросам в коллекции

экологичность упаковки/этикеток

коммуникация, умение рассказать об экологической/этической составляющей деятельности.

Победителями программы стали молодые бренды non.Lbs., FRAMIORE, MIMICRY clothing, MELMANA, POSTUSHNA. В течение августа-сентября проходили съемки выступлений и лукбуков брендов, видеоинтервью с их представителями; все материалы доступны на странице проекта в Facebook и на Youtube-канале.

FRAMIORE — это ориентированный на экспорт sustainable бренд, основанный на концепции сознательной моды и этичного производства. «Я считаю, что каждый выбор имеет последствия, хорошие или плохие, которые влияют на то, каким станет мир завтра», - говорит основатель бренда Наталья Найда, которая представляет в программе EcoLogica коллекцию «THANK YOU, EARTH», вдохновленную природными формами и текстурами Карпат. Коллекция выполнена из материалов, не наносящих вреда окружающей среде, с продуманными деталями, базовыми конструкциями и прочными тканями. Также в коллекции есть значима цель – за каждую проданную вещь бренд перечисляет 5% благотворительному фонду Peli can live, с целью посадки деревьев и поддержки биоразнообразия.

Коллекция апсайкл рубашек MIMICRY clothing создана на основе качественных вещей из натуральных тканей, которые получают новую жизнь с помощью натуральной техники окрашивания. Мимикрия – это контакт с природой и подлинность принта: белые рубашки раскрашены растениями в технике, которая существовала веками – пигменты из растения остаются на ткани при трехкратной термической обработке. Дизайнер Богдана Войтенко печатает все вещи своими руками.

non.Lbs. – украинский апсайкл бренд, который создает одежду из винтажных тканей и из переработанной одежды. Основным материалом коллекции весна-лето 2022 года были американские сумки 50-60-х годов, в которых ранее перевозили соль, сахар, муку. Основатели бренда Наталья Постова и Анастасия Колесник скрупулёзно подходят к обрабатыванию деталей: пуговицы в коллекции – от переработанной одежды, нити сертифицированных производителей, этикетки, напечатанные на пишущей машинке на бумаге из переработанной макулатуры, упаковка из грибного мицелия (коробки разлагаются в почве в течении 2 недель), остатки после пошива хранятся для изготовления новой продукции.

POSTUSHNA – очень молодой бренд, основанный Юлией Постушной в 2020 году. Одежда этого бренда изготовлена из переработанных предметов, приобретенных на секонд-хендах; это костюмы-трансформеры, которые можно сочетать как друг с другом, так и с обычными базовыми вещами; многослойность является основным принципом их создания, а также принципом «функциональности через призму эстетики». Апсайкл коллекция весна-лето 2022 выполнена на основе использованной формы DHL, что актуализирует проблему утилизации спецодежды. Большинство мировых компаний, от крупных корпораций до небольших частных компаний, используют спецодежду (униформу) для своих сотрудников, соответственно, возникает проблема: спецодежда и средства защиты по истечении срока использования в огромных масштабах попадают на свалку.

MELMANA – это апсайклинг бренд одежды и аксессуаров дизайнера Анастасии Мельник-Маньковской. В коллекции Save Yourself дизайнер обращается к архаичному образу куклы мотанки, идея апсайклинга перекликается с апсайклингом мотанки как объекта (такие куклы были сделаны из изношенной одежды). Натуральные биоразлагаемые ткани (лен, шерсть, вискоза), апсайклинг (повторное использование льняных тканей из австрийских национальных костюмов, найденных в секонд-хенде, шерстяных тканей «с отрезков»), минимизированные выбросы – для создания аксессуаров используются остатки ткани. Одежду дополняют сумки Lavazzabag из пачек кофе Lavazza, которые нельзя перерабатывать в Украине.