У Луцьку герой зі 110 ОМБр розповість про збиті ворожі Су-25: як потрапити на зустріч

Герой України, командир зенітно-ракетного взводу 110-ї бригади Володимир Міщенко розповість про збиття російських літаків під час зустрічі на каву у Луцьку.

РБК-Україна із посиланням на Facebook-спільноту "Медіа-кава" розповідає, як можна зустрітися та поспілкуватися із військовим.

На благодійному аукціоні виставили унікальний лот – кавування із командиром зенітно-ракетного взводу 110-ї бригади Володимиром Міщенком. Саме його бійці на Покровському напрямку збили кілька російських Су-25.

Початкова ціна лоту – 200 гривень, мінімальний крок ставки – 50 гривень. Крайня ставка буде визнана переможною, якщо не змінюється протягом 24 годин. Усі зібрані кошти підуть на підтримку бійців ЗСУ.

Обіцяють, що Володимир Міщенко детально розповість про особливості військових операцій, однак зустріч зможе відбутися лише після перемоги.

Організатори аукціону зазначають, що про дат, час і формат спілкування автор лоту та людина, яка донатила, зможуть домовитися після оплати лоту.

Зазначимо, у Луцьку запустили благодійний онлайн-аукціон, де можна виграти зустріч за кавою з відомими особистостями. Серед учасників – журналісти, блогери, музиканти, військові та інші медійники, які формують інформаційний простір. Безкоштовне кавування обіцяють організувати у луцькій кав’ярні "Шарлотка".