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У Луцьку герой зі 110 ОМБр розповість про збиті ворожі Су-25: як потрапити на зустріч

Україна, Київ, Середа 25 вересня 2024 15:56
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У Луцьку герой зі 110 ОМБр розповість про збиті ворожі Су-25: як потрапити на зустріч Фото: Командир зенітно-ракетного взводу 110-ї бригади Володимир Міщенко (Офіс Президнета)
Автор: Тетяна Веремєєва

Герой України, командир зенітно-ракетного взводу 110-ї бригади Володимир Міщенко розповість про збиття російських літаків під час зустрічі на каву у Луцьку.

РБК-Україна із посиланням на Facebook-спільноту "Медіа-кава" розповідає, як можна зустрітися та поспілкуватися із військовим.

На благодійному аукціоні виставили унікальний лот – кавування із командиром зенітно-ракетного взводу 110-ї бригади Володимиром Міщенком. Саме його бійці на Покровському напрямку збили кілька російських Су-25.

Початкова ціна лоту – 200 гривень, мінімальний крок ставки – 50 гривень. Крайня ставка буде визнана переможною, якщо не змінюється протягом 24 годин. Усі зібрані кошти підуть на підтримку бійців ЗСУ.

Обіцяють, що Володимир Міщенко детально розповість про особливості військових операцій, однак зустріч зможе відбутися лише після перемоги.

Організатори аукціону зазначають, що про дат, час і формат спілкування автор лоту та людина, яка донатила, зможуть домовитися після оплати лоту.

Зазначимо, у Луцьку запустили благодійний онлайн-аукціон, де можна виграти зустріч за кавою з відомими особистостями. Серед учасників – журналісти, блогери, музиканти, військові та інші медійники, які формують інформаційний простір. Безкоштовне кавування обіцяють організувати у луцькій кав’ярні "Шарлотка".

Раніше РБК-Україна розповідало, що полтавські волонтери створили благодійний календар на 2025 рік під назвою "Прикрий перших", де рятувальники ДСНС позують з оголеними торсами. Ініціатива нагадує всесвітньо відомий проєкт австралійських пожежників, які випускають подібні календарі для підтримки благодійних акцій. Усі кошти від продажу календаря підуть на допомогу українським захисникам.

Також ми розповідали, яку допомогу волонтерам можуть надати українці в умовах війни у нашій країні.

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