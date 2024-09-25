В Луцке герой из 110 ОМБр расскажет о сбитых вражеских Су-25: как попасть на встречу
Герой Украины, командир зенитно-ракетного взвода 110-й бригады Владимир Мищенко расскажет о том, как сбили российские самолеты во время встречи на кофе в Луцке.
РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Медиа-кофе" рассказывает, как можно встретиться и пообщаться с военным.
На благотворительном аукционе выставили уникальный лот – кофе с командиром зенитно-ракетного взвода 110-й бригады Владимиром Мищенко. Именно его бойцы в Покровском направлении сбили несколько российских Су-25.
Начальная цена лота – 200 гривен, минимальный шаг ставки – 50 гривен. Крайняя ставка будет признана победной, если не меняется в течение 24 часов. Все собранные средства пойдут на поддержку бойцов ВСУ.
Обещают, что Владимир Мищенко подробно расскажет об особенностях военных операций, однако встреча сможет состояться только после победы.
Организаторы аукциона отмечают, что о дате, времени и формате общения автор лота и человек, который донатил, смогут договориться после оплаты лота.
Отметим, в Луцке был запущен благотворительный онлайн-аукцион, где можно выиграть встречу за кофе с известными личностями. Среди участников – журналисты, блоггеры, музыканты, военные и другие медийщики, формирующие информационное пространство. Бесплатный кофе обещают организовать в луцком кафе "Шарлотка".
Ранее РБК-Украина рассказывало, что полтавские волонтеры создали благотворительный календарь на 2025 год под названием "Досадный первый", где спасатели ГСЧС позируют с обнаженными торсами. Инициатива напоминает всемирно известный проект австралийских пожарных, выпускающих подобные календари для поддержки благотворительных акций. Все средства от продаж календаря пойдут на помощь украинским защитникам.
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