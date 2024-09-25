В Луцке герой из 110 ОМБр расскажет о сбитых вражеских Су-25: как попасть на встречу

Герой Украины, командир зенитно-ракетного взвода 110-й бригады Владимир Мищенко расскажет о том, как сбили российские самолеты во время встречи на кофе в Луцке.

РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Медиа-кофе" рассказывает, как можно встретиться и пообщаться с военным.

На благотворительном аукционе выставили уникальный лот – кофе с командиром зенитно-ракетного взвода 110-й бригады Владимиром Мищенко. Именно его бойцы в Покровском направлении сбили несколько российских Су-25.

Начальная цена лота – 200 гривен, минимальный шаг ставки – 50 гривен. Крайняя ставка будет признана победной, если не меняется в течение 24 часов. Все собранные средства пойдут на поддержку бойцов ВСУ.

Обещают, что Владимир Мищенко подробно расскажет об особенностях военных операций, однако встреча сможет состояться только после победы.

Организаторы аукциона отмечают, что о дате, времени и формате общения автор лота и человек, который донатил, смогут договориться после оплаты лота.

Отметим, в Луцке был запущен благотворительный онлайн-аукцион, где можно выиграть встречу за кофе с известными личностями. Среди участников – журналисты, блоггеры, музыканты, военные и другие медийщики, формирующие информационное пространство. Бесплатный кофе обещают организовать в луцком кафе "Шарлотка".