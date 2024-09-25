ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Луцке герой из 110 ОМБр расскажет о сбитых вражеских Су-25: как попасть на встречу

Украина, Киев, Среда 25 сентября 2024 15:56
UA EN RU
В Луцке герой из 110 ОМБр расскажет о сбитых вражеских Су-25: как попасть на встречу Фото: Командир зенитно-ракетного взвода 110-й бригады Владимир Мищенко (Офис Президнета)
Автор: Татьяна Веремеева

Герой Украины, командир зенитно-ракетного взвода 110-й бригады Владимир Мищенко расскажет о том, как сбили российские самолеты во время встречи на кофе в Луцке.

РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Медиа-кофе" рассказывает, как можно встретиться и пообщаться с военным.

На благотворительном аукционе выставили уникальный лот – кофе с командиром зенитно-ракетного взвода 110-й бригады Владимиром Мищенко. Именно его бойцы в Покровском направлении сбили несколько российских Су-25.

Начальная цена лота – 200 гривен, минимальный шаг ставки – 50 гривен. Крайняя ставка будет признана победной, если не меняется в течение 24 часов. Все собранные средства пойдут на поддержку бойцов ВСУ.

Обещают, что Владимир Мищенко подробно расскажет об особенностях военных операций, однако встреча сможет состояться только после победы.

Организаторы аукциона отмечают, что о дате, времени и формате общения автор лота и человек, который донатил, смогут договориться после оплаты лота.

Отметим, в Луцке был запущен благотворительный онлайн-аукцион, где можно выиграть встречу за кофе с известными личностями. Среди участников – журналисты, блоггеры, музыканты, военные и другие медийщики, формирующие информационное пространство. Бесплатный кофе обещают организовать в луцком кафе "Шарлотка".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что полтавские волонтеры создали благотворительный календарь на 2025 год под названием "Досадный первый", где спасатели ГСЧС позируют с обнаженными торсами. Инициатива напоминает всемирно известный проект австралийских пожарных, выпускающих подобные календари для поддержки благотворительных акций. Все средства от продаж календаря пойдут на помощь украинским защитникам.

Также мы рассказывали, какую помощь волонтерам могут предоставить украинцы в условиях войны в нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Волонтеры
NEWS
Принуждение в приоритете. Подоляк рассказал, как предотвратить удары России по АЭС
Принуждение в приоритете. Подоляк рассказал, как предотвратить удары России по АЭС
DAILY
Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025