В Луцке мужчина убегал от ТЦК с пистолетом в руках: что рассказали в военкомате
В субботу в сети распространялось видео, на котором мужчина с пистолетом в руках убегал от представителей ТЦК. Событие, как утверждалось, произошло в Луцке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Волынского областного ТЦК и СП.
"В сети распространяется видео, на котором военнослужащие одного из территориальных центров комплектования Волынской области якобы нарушают нормы поведения в отношении военнообязанного. Однако на самом деле ситуация выглядела иначе", - говорится в сообщении.
В ТЦК добавили видео, которое было снято непосредственно военнослужащими территориального центра комплектования Волынской области. На кадрах видно, что мужчина "не только отказался выполнить законные требования" представителей ТЦК, но и угрожал им и другим гражданским лицам огнестрельным оружием.
"По данному факту Национальная полиция Украины в Волынской области возбудила уголовное производство относительно угроз жизни и здоровью военнослужащих и гражданских лиц", - сказано в публикации.
Также в ТЦК напомнили, что обязанность каждого гражданина - защищать свое государство в соблюдать законы Украины.
"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560, каждое военнообязанное лицо обязано предоставить документы для проверки актуальных военно-учетных данных группе оповещения", - резюмировали в Волынском областном ТЦК.
Напомним, около недели назад в Днепре водитель Tesla сбил военнослужащего ТЦК, после чего "прокатил" его на капоте. Пострадавший после этого находился в больнице.
Подробнее об этом инциденте - читайте в материале РБК-Украина.
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