В Луцке мужчина убегал от ТЦК с пистолетом в руках: что рассказали в военкомате

В субботу в сети распространялось видео, на котором мужчина с пистолетом в руках убегал от представителей ТЦК. Событие, как утверждалось, произошло в Луцке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Волынского областного ТЦК и СП.

"В сети распространяется видео, на котором военнослужащие одного из территориальных центров комплектования Волынской области якобы нарушают нормы поведения в отношении военнообязанного. Однако на самом деле ситуация выглядела иначе", - говорится в сообщении.

В ТЦК добавили видео, которое было снято непосредственно военнослужащими территориального центра комплектования Волынской области. На кадрах видно, что мужчина "не только отказался выполнить законные требования" представителей ТЦК, но и угрожал им и другим гражданским лицам огнестрельным оружием.

"По данному факту Национальная полиция Украины в Волынской области возбудила уголовное производство относительно угроз жизни и здоровью военнослужащих и гражданских лиц", - сказано в публикации.

Также в ТЦК напомнили, что обязанность каждого гражданина - защищать свое государство в соблюдать законы Украины.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560, каждое военнообязанное лицо обязано предоставить документы для проверки актуальных военно-учетных данных группе оповещения", - резюмировали в Волынском областном ТЦК.