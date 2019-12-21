В Луцке злоумышленник ранил ножом правоохранителей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один из правоохранителей был госпитализирован

В Луцке вечером 20 декабря вооруженный ножом злоумышленник ранил правоохранителей, которые находились вне службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, двое правоохранителей, находясь вне службы, стали очевидцами избиения человека и попытались остановить правонарушение.

"Неизвестные мужчины в состоянии алкогольного опьянения причинили телесные повреждения случайному прохожему. На защиту пострадавшего вступились двое сотрудников полиции, которые находились вне службы, знакомый правоохранителей и другие прохожие", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники не отреагировали на замечание правоохранителей и начал проявлять агрессию по отношению к ним. В результате злоумышленник нанес ножевые ранения полицейским и одному из гражданских.

"Одного полицейского госпитализировали, двух других пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили", - добавили в полиции.

Злоумышленник был задержан, им оказался 20-летний местный житель. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, а также избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове злоумышленник напал на провоохранителя, который прибыл на вызов по поводу домашнего насилия. Мужчина нанес удар ногой правоохранителю, в результате чего последний получил перелом. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.