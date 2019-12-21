У Луцьку зловмисник поранив ножем правоохоронців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Одного з правоохоронців було госпіталізовано

У Луцьку ввечері 20 грудня озброєний ножем зловмисник поранив правоохоронців, які перебували поза службою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними поліції, двоє правоохоронців, перебуваючи поза службою, стали очевидцями побиття людини та спробували зупинити правопорушення.

"Невідомі чоловіки в стані алкогольного сп’яніння заподіяли тілесні ушкодження випадковому перехожому. На захист потерпілого вступилися двоє співробітників поліції, котрі перебували поза службою, знайомий правоохоронців та інші перехожі", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що зловмисники не відреагували на зауваження правоохоронців та почав проявляти агресію щодо них. В результаті зловмисник завдав ножових поранень поліцейським та одному з цивільних.

"Одного поліцейського госпіталізували, двох інших потерпілих після надання медичної допомоги відпустили", - додали в поліції.

Зловмисник був затриманий, ним виявився 20-річний місцевий житель. Наразі вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України, а також обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові зловмисник напав на провоохоронця, який прибув на виклик щодо домашнього насильства. Чоловік завдав удар ногою правоохоронцю, внаслідок чого останній отримав перелом. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 5 років.