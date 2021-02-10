В Луцке в студенческом общежитии вспышка сальмонеллеза

В Луцке в студенческом общежитии Луцкого национального технического университета произошла вспышка сальмонеллеза. Пятеро студентов госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
Сообщается, что пятеро студентов доставили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Они находятся в состоянии средней тяжести.
Причину заболевания (сальмонелла) установили по результатам бактериологического обследования.
Так, эпидемиологическое расследование показало, что вспышка имеет бытовой характер: заболевшие употребляли привезенные из дома мясные блюда домашнего приготовления. По словам студентов, блюда хранились в холодильнике.
В столовых и других заведениях общественного питания пострадавших не питались
Напомним, ранее в одной из школ Кропивницкого произошло массовое отравление среди учеников младших классов. Все пострадавшие питались в школьной столовой.
Кроме того, в марте прошлого года в Винницкой области более 10 школьников попали в больницу из-за отравления парами газа. Из-за инцидента полиция открыла уголовное дело.