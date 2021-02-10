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В Луцке в студенческом общежитии вспышка сальмонеллеза

Автор: РБК-Украина

В Луцке в студенческом общежитии Луцкого национального технического университета произошла вспышка сальмонеллеза. Пятеро студентов госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

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Сообщается, что пятеро студентов доставили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Причину заболевания (сальмонелла) установили по результатам бактериологического обследования.

Так, эпидемиологическое расследование показало, что вспышка имеет бытовой характер: заболевшие употребляли привезенные из дома мясные блюда домашнего приготовления. По словам студентов, блюда хранились в холодильнике.

В столовых и других заведениях общественного питания пострадавших не питались

Напомним, ранее в одной из школ Кропивницкого произошло массовое отравление среди учеников младших классов. Все пострадавшие питались в школьной столовой.

Кроме того, в марте прошлого года в Винницкой области более 10 школьников попали в больницу из-за отравления парами газа. Из-за инцидента полиция открыла уголовное дело.

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Новости Украины Луцкотравлениеинфекция
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