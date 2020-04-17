В Луцке семеро медиков выздоровели от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в городе подтверждено почти 30 случаев

В Луцке по состоянию на 17 апреля от заболевания коронавирусом выздоровели семеро медицинских работников. Об этом сообщил Луцкий городской совет на странице в Facebook.

По данным начальника управления здравоохранения Владимира Лотвина, по состоянию на сегодня подтверждено 7 случаев выздоровления медработников Луцкой городской клинической больницы. Повторные лабораторные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Отмечается, что сейчас в Луцке лабораторно подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волынской области лабораторно подтвердили инфицирование коронавирусом 42 медицинских работников. Всего в области выявлено 122 случая заболевания COVID-19. Медики составляют 34% от всех подтвержденных случаев.

Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились более 80 медработников. Заболевание коронавирусом обнаружили у врачей и специалистов среднего и младшего медперсонала.

Добавим, что Минздрав решил ввести обязательную проверку на коронавирус медицинского персонала лечебных учреждений, где находятся больные COVID-19. Тестирование медиков будет проводиться один раз в 5 дней.