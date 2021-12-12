ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луцке несовершеннолетний на автомобиле въехал в толпу, есть пострадавшие

Новина українською →
Луцк, Воскресенье 12 декабря 2021 17:41
В Луцке несовершеннолетний на автомобиле въехал в толпу, есть пострадавшие Фото: в Луцке автомобиль въехал в толпу пешеходов (volynnews.com)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 12 декабря, в Луцке водитель въехал в толпу пешеходов. В результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Волынские новости".

Инцидент произошел около 15:00 на проспекте Соборности. Автомобиль Renault Megane, убегая от патрульной полиции, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево.

Водитель и пассажиры пытались покинуть место аварии. По словам полиции, за рулем находился несовершеннолетний.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в городские больницы. На месте работали шесть бригад скорой помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Луцк
NEWS
Новое вторжение в Украину вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7
Новое вторжение в Украину вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет