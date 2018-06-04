Луценко сегодня в Брюсселе будет отчитываться о реформах

В Брюсселе сегодня состоится панельная дискуссия об отношениях между Украиной и ЕС, где заслушают отчет о реформах

Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня, 4 июня, в Брюсселе (Бельгия) примет участие в панельной дискуссии "Отношения между Украиной и ЕС: Отчет о реформы и дальнейшие шаги". Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сегодня в Брюсселе генпрокурор Юрий Луценко примет участие в панельной дискуссии "Отношения между Украиной и ЕС: Отчет о реформы и дальнейшие шаги". Среди участников от Украины первый вице-премьер-министр Степан Кубив и заместитель министра экономики Максим Нефедов", - отметила Сарган.

Напомним, на прошлой неделе генеральный прокурор Юрий Луценко вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком отчитывались перед послами стран "Большой семерки" (G7) по спецоперации с инсценировкой убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Добавим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Украину заявил, что Германия будет поддерживать реформы, которые внедряются в Украине, в частности экономические и реформы административного управления.