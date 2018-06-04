Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Луценко сегодня в Брюсселе будет отчитываться о реформах

НовостиПолитика    04.06.2018 - 12:00
Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

В Брюсселе сегодня состоится панельная дискуссия об отношениях между Украиной и ЕС, где заслушают отчет о реформах

Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня, 4 июня, в Брюсселе (Бельгия) примет участие в панельной дискуссии "Отношения между Украиной и ЕС: Отчет о реформы и дальнейшие шаги". Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сегодня в Брюсселе генпрокурор Юрий Луценко примет участие в панельной дискуссии "Отношения между Украиной и ЕС: Отчет о реформы и дальнейшие шаги". Среди участников от Украины первый вице-премьер-министр Степан Кубив и заместитель министра экономики Максим Нефедов", - отметила Сарган.

 
 

Напомним, на прошлой неделе генеральный прокурор Юрий Луценко вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком отчитывались перед послами стран "Большой семерки" (G7) по спецоперации с инсценировкой убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Добавим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Украину заявил, что Германия будет поддерживать реформы, которые внедряются в Украине, в частности экономические и реформы административного управления.

Супрун сообщила, в какой области подписано меньше всего деклараций с врачами Децентрализация как недооцененная реформа
Теги публикации: реформы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top