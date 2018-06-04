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Луценко сьогодні у Брюсселі звітуватиме  про реформи

НовиниПолітика    04.06.2018 - 12:00
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

У Брюсселі сьогодні відбудеться панельна дискусія щодо відносин між Україною та ЄС, де заслухають звіт про реформи

Генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні, 4 червня, у Брюсселі (Бельгія) візьме участь у панельній дискусії "Відносини між Україною та ЄС: Звіт про реформи та подальші кроки". Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Сьогодні у Брюсселі генпрокурор Юрій Луценко візьме участь у панельній дискусії "Відносини між Україною та ЄС: Звіт про реформи та подальші кроки". Серед учасників від України також перший віце-прем'єр Степан Кубів та заступник міністра економіки Максим Нефьодов", - зазначила Сарган.

Нагадаємо, минулого тижня генеральний прокурор Юрій Луценко разом із керівником Служби безпеки України Василем Грицаком звітували перед послами країн "Великої сімки" (G7) щодо спецоперації з інсценуванням вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Додамо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до України заявив, що Німеччина буде підтримувати реформи, які впроваджуються в Україні, зокрема економічні та реформи адміністративного управління.

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Теги публікації: реформи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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