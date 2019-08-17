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Луценко разрушает дело о коррупции в ГФС, - НАБУ

Новости » Политика    17.08.2019 - 17:44
Луценко разрушает дело о коррупции в ГФС, - НАБУ
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Детективы НАБУ провели необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершения преступления в ГФС

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) призвали генерального прокурора Юрия Луценко вернуть им дело о должностных злоупотреблениях сотрудников ГФС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, в ведомстве хотят завершить расследование и привлечь злоумышленников к ответственности

Изменение главой ГПУ Юрием Луценко подследственности дела о должностных злоупотреблениях сотрудников ГФС делает невозможным окончание расследования самого дела.

"За два года расследования детективы НАБУ провели необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления и собрали большое количество доказательств. Однако, чем ближе детективы подходили к финишной прямой, тем откровеннее были попытки устранения их от этого дела", - говорится в сообщении.

24 мая дело было передано в Государственное бюро расследований, однако генпрокурор конце июня отменил это решение.

Отмечается, что 15 августа Луценко "по непонятным причинам" передал дело Национальной полиции. Именно за это, как утверждают в бюро, конечный бенефициар фигурирующих в деле компании предлагал сотрудникам НАБУ взятку.

Сейчас же в ведомстве призывают главу ГПУ передать дело обратно в НАБУ. Таким образом, считают в бюро, можно будет завершить расследование дела и привлечь злоумышленников к ответственности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в расследовании программы "Наші гроші" говорилось о том, что НАБУ, ГПУ и ГФС были замешаны в схемах хищения в "Укроборонпроме". В ГПУ отреагировали и заявили, что взятки не брали.

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