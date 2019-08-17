Луценко руйнує справу про корупцію в ДФС, - НАБУ

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Детективи НАБУ провели необхідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення злочину в ДФС

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) закликали генерального прокурора Юрія Луценка повернути їм справу про посадових зловживаннях співробітників ДФС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як повідомляється, у відомстві хочуть завершити розслідування і притягнути зловмисників до відповідальності

Зміна главою ГПУ Юрієм Луценком підслідності справи про посадові зловживання працівників ДФС робить неможливим закінчення самого розслідування справи.

"За два роки розслідування детективи НАБУ провели необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин скоєння злочину і зібрали велику кількість доказів. Однак, чим ближче детективи підходили до фінішної прямої, тим відвертіше були спроби усунення їх від цієї справи", - йдеться в повідомленні.

24 травня справу було передано в Державне бюро розслідувань, однак генпрокурор кінці червня скасував це рішення.

Наголошується, що 15 серпня Луценка "з незрозумілих причин" передав справу Національної поліції. Саме за це, як стверджують в бюро, кінцевий бенефіціар фігурують у справі компанії пропонував співробітникам НАБУ хабар.

Нині ж у відомстві закликають главу ГПУ передати справу назад в НАБУ. Таким чином, вважають в бюро, можна буде завершити розслідування справи і притягнути зловмисників до відповідальності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в розслідуванні програми "Наші гроші" говорилося про те, що НАБУ, ГПУ і ДФС були задіяні у схемах розкрадання в "Укроборонпромі". У ГПУ відреагували і заявили, що хабарі не брали.