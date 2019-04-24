Луценко прокомментировал планы Януковича вернуться в Украину

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал слова адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича о том, что сбежавший в РФ экс-глава государства планирует вернуться в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Луценко в Facebook.

По словам Луценко, в Украине Януковича ждет обвинительный акт по организации расстрелов Майдана.

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов Майдана. Дважды Верховная рада не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - заявил Луценко.

Ранее адвокат Виталий Сердюк сообщил, что Янукович хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко. По словам защитника, у Януковича есть намерение вернуться и над этим адвокаты работают уже не первый год.

Напомним, в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы. Адвокаты Януковича подали апелляционную жалобу на приговор.