У Луценко нет претензий к Байденам и Burisma, - Bloomberg

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поставил точку в вопросах возможных правонарушений Джо Байдена и его сына в Украине. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Будучи вице-президентом США Байден-старший поддерживал антикоррупционную политику в Украине в 2016 году, которая, в частности, включала призыв к отставке бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина.

Вопрос касается дипломатических действий Байдена, в то время как его сын, Хантер Байден, находился в совете директоров Burisma Group - крупнейшей частной газодобывающей компании Украины, пишет Bloomberg.

В свою очередь Луценко заявил, что ни Хантер Байден, ни Burisma в настоящем времени не являются объектом расследования.

"Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов - по крайней мере, на данный момент мы не видим никаких нарушений", – отметил генпрокурор.

Луценко признался Bloomberg, что встречался с Джулиани в январе этого года. "Все дела против Burisma были закрыты. Я не вижу правонарушений среди иностранцев, которые работали на Burisma в Украине", – сказал Луценко.