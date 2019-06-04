Луценко помогает Ярославскому в рейдерских захватах, - Святаш

Имея сотни нераскрытых резонансных дел и находясь в одном шаге от отставки, генпрокурор Украины Юрий Луценко сейчас активно помогает реализации "рейдерскому захвату" объекта группы АИС в Днепре. Об этом заявил основатель группы АИС, народный депутат Дмитрий Святаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, Святаш официально прокомментировал заявление DCH Group Александра Ярославского, опубликованное 3 июня 2019 г. на сайте компании.

"Я являлся основателем одной из крупнейших в Украине автомобильных компаний - Группы компаний АИС (работает на рынке с 1992 г.). Начиная с 2009 года я не являюсь конечным бенефициаром данной бизнес-структуры и не занимаю в компании никаких должностей, так как выполняю функции народного депутата Украины", - написал Святаш.

Он отметил, что согласно официальных заявлений Группы компаний АИС, начиная с 2013 года, DCH Group Ярославского делает попытки получить контроль над активами Группы компаний АИС.

"Как основатель компании могу сообщить следующее. Группа компаний АИС никогда не получала от ПАО "Укрсиббанк" кредитов на озвучиваемую Ярославским и его структурами сумму в 100 млн долларов США. Используя различные схемы и коррупционные связи Ярославский уже 7 лет безуспешно пытается осуществить рейдерский захват АИС", - пишет Святаш.

Он заявил, что в отношении него не существовало и на данный момент не существует никаких открытых уголовных производств. Также Святаш утверждает, что ни по одному из каких-либо уголовных производств ему не вручалось подозрений, а соответственно и не предъявлялось обвинений.

"На протяжении нескольких лет лично Ярославский и его сообщники ведут дорогостоящую черную PR-кампанию, размещая в интернет "фейковые" новости обо мне с целью дискредитации как политика. Для проведения рейдерского захвата АИС, по официальной информации компании, в ЕРДР были внесены сведенья о фиктивном уголовном деле, на основании которого вынесен ряд судебных решений и арестованы объекты недвижимого имущества (автоцентры, СТО), которые переданы в управление Национальному агентству АРМА. АРМА без проведения открытого тендера и соблюдения предусмотренных законодательством Украины процедур передало данные объекты недвижимости в управление предприятию ООО "ЖК Воздвиженка", которое входит в состав бизнес-структуры Александра Ярославского. Данным уголовным делом с 2013 г. занималась прокуратура г. Киева", - говорится в заявлении Святаша.

При этом, по его словам, два Автоцентра в Днепре и Кропивницком в мае-июне 2019 г., согласно решениям судов, уже возвращены законным владельцам. "Буквально сейчас Ярославский с помощью "титушек" и незаконных военизированных формирований пытается силой второй раз захватить объект АИС в г. Днепр", - добавил Святаш.

"Как мне стало известно, после того, как киевская прокуратура отказалась выполнять "заказ" по данному делу в интересах Ярославского, последний по договоренности с генпрокурором Луценко потребовал передать его в Генеральную прокуратуру Украины. В настоящий момент вышеуказанное фиктивное уголовное дело, которое является ключевым инструментом рейдерского захвата курирует лично генпрокурор Луценко Ю.В", - добавил нардеп.