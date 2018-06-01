Луценко назвал сроки завершения следствия по делу Савченко

Генпрокурор также сообщил, что Савченко пока не прошла детектор лжи

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сроки завершения следствия по делу Надежды Савченко. Об этом он сообщил сегодня в эфире "Радио НВ".

"Сейчас досудебное следствие подходит к концу. Я планирую в ближайшие месяцы завершение досудебного следствия. Затем неизбежно наступит этап ознакомления с материалами следствия, который также займет несколько месяцев. Надеюсь, что до конца года... мы перейдем к открытому суду", - сказал он.

Луценко также сообщил, что Савченко пока не прошла детектор лжи.

"Первый раз процесс не состоялся из-за начала ее голодовки. Затем она прекратила голодовку, чтобы пройти детектор. Но эксперты, обслуживающие этот процесс, заявили о невозможности дать ответ на реакции", - сказал генпрокурор.

Напомним, 22 мая адвокат Надежды Савченко заявил, что в дальнейшем сторона защиты планирует подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.