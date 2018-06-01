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Луценко назвал сроки завершения следствия по делу Савченко

НовостиПолитика    01.06.2018 - 22:49
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Генпрокурор также сообщил, что Савченко пока не прошла детектор лжи

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сроки завершения следствия по делу Надежды Савченко. Об этом он сообщил сегодня в эфире "Радио НВ".

"Сейчас досудебное следствие подходит к концу. Я планирую в ближайшие месяцы завершение досудебного следствия. Затем неизбежно наступит этап ознакомления с материалами следствия, который также займет несколько месяцев. Надеюсь, что до конца года... мы перейдем к открытому суду", - сказал он.

Луценко также сообщил, что Савченко пока не прошла детектор лжи. 

"Первый раз процесс не состоялся из-за начала ее голодовки. Затем она прекратила голодовку, чтобы пройти детектор. Но эксперты, обслуживающие этот процесс, заявили о невозможности дать ответ на реакции", - сказал генпрокурор.

Напомним, 22 мая адвокат Надежды Савченко заявил, что в дальнейшем сторона защиты планирует подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

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Теги публикации: Юрий Луценко, Надежда Савченко, следствие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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