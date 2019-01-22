Луценко назвав два способи розкриття справи Гонгадзе

Фото: Георгій Гонгадзе (twitter.com/biz_nv_ua)

Оригінали записів переговорів у кабінеті Кучми є одним із способів завершення розслідування

Розкрити справу про вбивство Георгія Гонгадзе можуть допомогти оригінали записів переговорів у кабінеті Леоніда Кучми ("плівки Мельниченка", - ред.). Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, відповідаючи на питання в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає РБК-Україна.

Однак, за словами генпрокурора, екс-майор держохорони Микола Мельниченко досі не надав їх слідству.

"Дуже багато залежить від позиції майора Мельниченка. У нас є два шляхи: серйозні свідчення Мельниченка з передачею нам первинних плівок і записуючих пристроїв... На жаль, майор Мельниченко досі не здав оригінали запису і сам він не співпрацює зі слідством. Плівки були і різні. І диктофонні і магнитофонні. Тому що головки КГБшного записуючого пристрою, встановленого у вентиляції в Адміністрації президента, змінювалися аномально часто, як встановило слідство", - сказав Луценко.

Він додав, що слідчі допитали і тих, хто виробляє магнітофони, і тих, хто змінював головки. Також було пораховано, скільки кілометрів плівок було зроблено.

"У слідства величезний фактаж", - зазначив Луценко.

За словами генпрокурора, слідство також очікує свідчення від генерала Олексія Пукача.

"Друга можливість - [свідчення] від генерала Пукача, який також володіє багатьом. Я робив все можливе, щоб він дав свідчення на тих, хто йому замовив зробити це вбивство. Йому було запропоновано будь-які компроміси в рамках закону. Йому були запропоновані контакти зі слідством, які дадуть нам інформацію про замовником", - додав Луценко.

Нагадаємо, раніше Луценко сказав, що вбити Георгія Гонгадзе могли виконуючи волю Кучми про покарання журналіста, щоб краще догодити вимогам Кучми.