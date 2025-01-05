Лунін зіграє обіцяний матч за "Реал": Анчелотті тримає слово

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на As .

Вітчизняний голкіпер займе місце у воротах "Королівського клубу" в поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії. "Реал" на виїзді зіграє з колективом четвертого дивізіону – "Депортіво Мінера". Матч відбудеться у понеділок, 6 січня. Початок – о 20:00 за київським часом.

"Лунін зіграє завтра, тому що Куртуа повинен відпочити і добре відновитися", – заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті іспанським ЗМІ.

Італійський фахівець вирішив у кубковому поєдинку піти на ротацію, надаючи відпочинок ключовим гравцям. У заявці, окрім Тібо Куртуа, не буде Лукаса Васкеса, Антоніо Рюдігера, Джуда Беллінгема, Кілана Мбаппе та Вінісіуса. Замість них до заявки потраплять шість вихованців академії. Дублерами Луніна будуть 19-річні воротарі Фран Гонсалес і Серхіо Местре.

Незважаючи на "полегшений" склад мадридців на гру проти представника нижчого дивізіону, Анчелотті зазначив, що у "Реала" немає зверхнього ставлення як до суперника, так і загалом до турніру. Тренер наголосив, що кожен гравець має значення для команди, а Кубок Іспанії – це турнір, який "Реал" прагне виграти.

Лунін у "Реалі" в сезоні-2024/25

Ще на початку сезону Анчелотті повідомив, що Лунін гратиме в основі у поєдинках Кубка Іспанії (тому рішення тренера не виглядає неочікуваним). Але травми Куртуа змусили наставника залучати українця до матчів у інших турнірах.

Вітчизняний голкіпер у поточному сезоні провів за "вершкових" 5 ігор. У Ла Лізі зіграв у 3-х зустрічах, ще 2 провів у Лізі чемпіонів. Загалом Лунін пропустив 8 голів. Два матчі він відстояв "на нуль".

Востаннє українець грав за "Реал" 9 листопада 2024 року проти "Осасуни" (4:0). З того часу 10 матчів провів у запасі.