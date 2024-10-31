Лунін втратив шанс зіграти за "Реал" після ганебної поразки в Ель Класіко

"Валенсія" мала прийняти "Реал" у суботу, 2 листопада. Проте, цей матч не відбудеться через негоду. Також у найближчі вихідні не зіграють "Вільяреал" з "Райо Вальєкано". Крім того, перенесені три поєдинки другого дивізіону.

Причина – руйнівний шторм Dana, що нині вирує в південних та східних регіонах Іспанії. Через несприятливі погодні умови раніше вже було перенесено три матчі Кубка Іспанії, зокрема за участю "Валенсії".

Таким чином, Лунін, який зазнав критики після провального для всього "Реала" матчу проти "Барселони" (0:4), тепер не зможе виправитись в поєдинку з головним аутсайдером іспанської першості. Колишній клуб Романа Яремчука після 11-ти турів набрав 7 очок та перебуває в таблиці Ла Ліги на останній, 20-й сходинці.

Травми Куртуа та шанси Луніна

Голкіпер збірної України отримав черговий несподіваний шанс зіграти за Королівський клуб через повторну травму свого конкурента – Тібо Куртуа. 32-річний бельгієць отримав пошкодження вже вдруге у сезоні 2024/25. Лише у середині жовтня він відновився від вересневої травми та знову потрапив у лазарет після поєдинку Ліги чемпіонів з дортмундською "Боруссією".

Повернення бельгійця очікується лише після паузи на матчі збірних у листопаді. Таким чином, на долю Луніна випало мінімум чотири поєдинки. Один з них, з "Барселоною", українець вже зіграв. Зустріч з "Валенсією" перенесено. Залишаються матчі з італійським "Міланом" в ЛЧ (5 листопада) та з "Осасуною" – в національній першості (9 листопада).

У поточному сезоні Лунін, у якого шансів на потрапляння до "основи" практично не було, зіграв за "Реал" у трьох поєдинках. Два з них він провів у рамках Ла Ліги, та один – у ЛЧ. У цих зустрічах українець пропустив п'ять голів. В одному матчі він залишив ворота в недоторканності.