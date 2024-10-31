Лунин потерял шанс сыграть за "Реал" после позорного поражения в Эль Класико

"Валенсия" должна была принять "Реал" в субботу, 2 ноября. Однако этот матч не состоится из-за непогоды. Также в ближайшие выходные не сыграют "Вильярреал" с "Райо Вальекано". Кроме того, перенесены три поединка второго дивизиона.

Причина – разрушительный шторм Dana, ныне бушующий в южных и восточных регионах Испании. Из-за неблагоприятных погодных условий ранее уже были перенесены три матча Кубка Испании, в том числе с участием "Валенсии".

Таким образом, Лунин, подвергшийся критике после провального для всего "Реала" матча против "Барселоны" (0:4), теперь не сможет исправиться в поединке с главным аутсайдером испанского первенства. Бывший клуб Романа Яремчука после 11-ти туров набрал 7 очков и находится в таблице Ла Лиги на последней, 20-й строчке.

Травмы Куртуа и шансы Лунина

Голкипер сборной Украины получил очередной неожиданный шанс сыграть за Королевский клуб из-за повторной травмы своего конкурента Тибо Куртуа. 32-летний бельгиец получил повреждение уже второй раз в сезоне 2024/25. Лишь в середине октября он восстановился от сентябрьской травмы и снова попал в лазарет после поединка Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

Возвращение бельгийца ожидается только после паузы на матчи сборных в ноябре. Таким образом, на долю Лунина выпало минимум четыре поединка. Один из них с "Барселоной" украинец уже сыграл. Встреча с "Валенсией" перенесена. Остаются матчи с итальянским "Миланом" в ЛЧ (5 ноября) и с "Осасуной" – в национальном первенстве (9 ноября).

В текущем сезоне Лунин, у которого шансов на попадание в "основу" практически не было, сыграл за "Реал" в трех поединках. Два из них он провел в рамках Ла Лиги, один в ЛЧ. В этих встречах украинец пропустил пять голов. В одном матче он оставил ворота в неприкосновенности.