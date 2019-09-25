Лунин вошел в топ-40 претендентов на приз Golden Boy

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вошел в список топ-40 претендентов на награду Golden Boy 2019 года, которая вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. Об этом информирует издание на своем официальном сайте.

В список кандидатов также вошли Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэл Леау (оба - "Милан"), Филип Фоден ("Манчестер Сити"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Мойзе Кин ("Эвертон"), Джастин Клюйверт ("Рома") и другие.

Победитель определяется через голосование спортивных журналистов. В прошлом году победителем стал защитник Маттейс де Лигт, выступавший тогда за "Аякс". А в 2017 году лучшим молодым футболистом Европы был признан нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", перешел во время летнего трансферного окна в "Вальядолид". Однако голкипер до сих пор не дебютировал за свой новый клуб в официальных матчах.

В прошлом сезоне он был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.