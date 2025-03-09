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Лунін вийде в старті "Реала" на матч Ла Ліги: у Куртуа знову проблеми

Мадрид, Неділя 09 березня 2025 16:14
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Лунін вийде в старті "Реала" на матч Ла Ліги: у Куртуа знову проблеми Фото: Андрій Лунін на тренуванні (x.com/realmadrid)
Автор: Андрій Костенко

Український воротар Андрій Лунін несподівано отримав місце у старті мадридського "Реала" в поєдинку Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х клубу.

Українець опинився в основі на домашню гру 27-го туру проти "Райо Вальєкано". Поєдинок відбудеться 9 березня та стартує о 17:15 за Києвом.

Повідомляється, що головний тренер Карло Анчелотті дав відпочинок основному воротарю команди – бельгійцю Тібо Куртуа через мікротравму. Конкурент Луніна відчуває невеликий біль в правій колінній чашечці. Зазначається, що проблема не є серйозною, і Куртуа пропустить лише один матч.

Крім бельгійця, у сьогоднішній зустрічі не зіграє Рюдігер, який захворів. А Карвахаль, Вальєхо, Мілітао та Себальос досі перебувають в лазареті.

"Райо Вальєкано" йде в турнірній таблиці Ла Ліги на сьомій сходинці. Для Луніна найближчій матч стане четвертим у поточному чемпіонаті Іспанії. В попередніх трьох він пропустив чотири голи. Два з цих поєдинків українець відстояв "на нуль".

Лунін вийде в старті &quot;Реала&quot; на матч Ла Ліги: у Куртуа знову проблеми

Раніше Ребров оголосив склад збірної України на матчі проти Бельгії в Лізі націй УЄФА.

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