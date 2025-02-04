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Лунін вийде в основі "Реала" проти колишнього клубу

Мадрид, Вівторок 04 лютого 2025 17:12
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Лунін вийде в основі "Реала" проти колишнього клубу Фото: Андрій Лунін готується вийти в основі "вершкових" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Андрій Костенко

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін скоріш за все вийде у старті "вершкових" на поєдинок з командою, за яку він грав на правах оренди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.

Мова йде про "Леганес", з яким "Королівський клуб" зустрінеться в рамках національного Кубку. Матч 1/4 фіналу турніру відбудеться 5 лютого в пригороді Мадрида на арені "Бутарке". Початок – о 22:00 за Києвом.

За даними іспанських ЗМІ через щільний графік і велику кількість поєдинків, наставник "вершкових" Карло Анчелотті збирається в кубковому матчі виставити футболістів ротації. Він спробує перемогти "Леганес" резервним складом, оскільки далі на нього чекають два важкі матчі.

8 лютого "Реал" зустрінеться з мадридським "Атлетіко" в битві за перше місце в Ла Лізі. А 11-го "вершкові" зіграють перший матч плей-офф Ліги чемпіонів проти англійського "Манчестер Сіті".

Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем та Тібо Куртуа пропустили останнє тренування "Реала". Вони також не потрапили до заявки на найближчий матч. Тому місце у воротах, скоріш за все, займе Лунін.

Нагадаємо, що саме українець захищав ворота мадридців у двох попередніх матчах Кубка Іспанії. В 1/16 він відстояв на нуль у поєдинку з представником четвертого дивізіону "Депортіво Мінера" (5:0). А в 1/8 – двічі пропустив у важкому поєдинку з "Сельтою", де "вершкові" перемогли лише у додатковий час (5:2).

Наступний суперник, "Леганес" – один з аутсайдерів поточної першості Іспанії. В турнірній таблиці він посідає 16-ту сходинку.

У 2018 році саме у "Леганесі" свій перший іспанський сезон провів Лунін. "Реал", придбавши українця у луганської "Зорі", віддав його в команду з пригорода Мадрида в оренду. Лунін провів у складі "Леганеса" 5 матчів, у яких пропустив 5 голів.

Лунін вийде в основі &quot;Реала&quot; проти колишнього клубу

Фото: Заявка "Реала" на кубкову гру з "Леганесом" (x.com/realmadrid)

Раніше повідомили, що Зубков перейшов у турецький клуб, де гратиме з двома іншими українцями.

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Реал Андрій Лунін Футбол
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