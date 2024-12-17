Лунін вирушив на Міжконтинентальний кубок у статусі шостого воротаря

IFFHS у грудні традиційно підбиває підсумки року. Найкращим голкіпером світу вона назвала 32-річного аргентинця Еміліано Мартінеса, який виступає за англійську "Астон Віллу".

Лунін у цьому списку поділив шосте місце зі швейцарцем Яном Зоммером з міланського "Інтера". Конкурент українця в "Реалі" – бельгієць Тібо Куртуа на п'ятій сходинці.

Мартінес уперше виграв це звання – раніше в рейтингах IFFHS він двічі поспіль посідав друге місце. Цього разу його перевага над другим – іспанцем Унаї Сімоном з "Атлетіка" виявилася переконливою (167 проти 91 бала). Третє місце у грузина Георгія Мамардашвілі з іспанської "Валенсії", четверте – у француза Майка Меньяна з італійського "Мілана".

Рейтинг найкращих воротарів 2024 року від IFFHS (iffhs.com)

Хто зіграє за "Реал" у Катарі

Тим часом Лунін з "Реалом" відправився до Катару, де мадридський клуб зіграє в фіналі відродженого Міжконтинентального кубка. Поєдинок з мексиканською "Пачукою" відбудеться 18 грудня у катарському Лусаїлі. Початок – о 19:00 за київським часом.

У Луніна значні шанси зіграти в фіналі. Незважаючи на гучну назву, Міжконтинентальний кубок – турнір для мадридців не пріоритетний. Тай й рівень суперника такий, що Карло Анчелотті при формуванні складу може вдатися до ротації. До того ж, Куртуа не був надто переконливим у останньому матчі Ла Ліги. У протистоянні з "Райо Вальєкано" він тричі діставав м'яч із сітки, а "Реал" не зміг перемогти команду, яка зараз у чемпіонаті йде 13-ю (підсумок зустрічі – 3:3).

До речі, саме Лунін був основним голкіпером "Реала" на Клубному чемпіонаті світу-2023. На тому турнірі українець провів у воротах "вершкових" два матчі, зокрема у фіналі з аравійським "Аль-Хілялем" (5:3).

Серед 24 гравців "Реала", які вирушили на гру, є й французький нападник Кіліан Мбаппе, який ризикував пропустити фінал через травму лівого стегна. Мбаппе травмувався під час матчу Ліги чемпіонів проти італійської "Аталанти" 10 грудня (3:2). Повідомлялось, що на відновлення йому знадобиться десять днів.

Офіційна заявка "Реала" на фінал Міжконтинентального кубку (x.com/realmadriden)