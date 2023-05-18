Лунін стане основним воротарем "Реала" на фініші сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

Український голкіпер матиме черговий шанс зарекомендувати себе на "Бернабеу". Основний воротар мадридців Тібо Куртуа зазнав ушкодження.

Зірковий бельгієць травмував трицепс у поєдинку іспанської Ла Ліги проти "Хетафе". Утім, навіть із невеликим розривом м'яза він відіграв матч-відповідь 1/2 фіналу головного єврокубка проти "Манчестер Сіті". І хоч "Реал" зазнав розгромної поразки (0:4), але саме Куртуа врятував "вершкових" від більшої ганьби.

Оскільки Королівський клуб вилетів із Ліги чемпіонів і програв чемпіонські перегони в Іспанії, то бельгійському кіперу виділять достатньо часу на відновлення. Як мінімум Куртуа пропустить матч 35-го туру чемпіонату проти "Валенсії". Проте, Лунін може стати першим номером на фінальні чотири тури.

У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 13 м'ячів. Українець зіграв "на нуль" 4 поєдинки. Його контракт із "Реалом" чинний до літа 2024-го.