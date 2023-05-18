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Лунин станет основным вратарем "Реала" на финише сезона

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Мадрид, Четверг 18 мая 2023 11:39
Лунин станет основным вратарем "Реала" на финише сезона Фото: Андрей Лунин будет играть в старте "сливочных" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

После вылета в полуфинале Лиги чемпионов роль первого номера мадридского "Реала" отойдет Андрею Лунину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

У украинского голкипера будет очередной шанс зарекомендовать себя на "Бернабеу". Основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил повреждение.

Звездный бельгиец травмировал трицепс в поединке испанской Ла Лиги против "Хетафе". Впрочем, даже с небольшим разрывом мышцы он отыграл ответный матч 1/2 финала главного еврокубка против "Манчестер Сити". И хотя "Реал" потерпел разгромное поражение (0:4), но именно Куртуа спас "сливочных" от большего позора.

Поскольку Королевский клуб вылетел из Лиги чемпионов и проиграл чемпионскую гонку в Испании, то бельгийскому киперу выделят достаточно времени на восстановление. Как минимум Куртуа пропустит матч 35-го тура чемпионата против "Валенсии". Однако Лунин может стать первым номером на финальные четыре тура.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Украинец сыграл "на ноль" 4 поединка. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024-го.

К слову, украинец Ребров согласовал с УАФ контракт на работу со сборной Украины.

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Реал Андрей Лунин
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