Лунін провів за "Реал" увесь спаринг проти "Мілана": як відіграв українець

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі мадридського "Реала" на контрольний матч проти італійського "Мілана" в американській Пасадіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

Контрольний матч

"Мілан" – "Реал" – 2:3

Голи: Томорі, 25, Ромеро, 42 – Вальверде, 57, 59, Вінісіус, 84

Хоч "вершкові" грали першим номером, але до перерви пропустили двічі від італійського гранда. Спершу Томорі найкраще зорієнтувався після подачі кутового та головою відправив м'яч під поперечину. А потім справжній шедевр виконав Ромеро, поклавши сферу лівою у верхній кут із-за меж штрафного.

"Реал" отямився у другому таймі. Роль лідера на себе взяв Вальверде. Уругваєць відзначився двічі впродовж трьох хвилин. Для початку він пробив воротаря дальнім ударом. А згодом перехопив м'яч і класно поклав у кут воріт.

Перемогу ж для мадридців вирвав Вінісіус. Нова "сімка" іспанського гранда оформив гол на 84-й хвилині. Він виграв боротьбу в оборонця після закидання з глибини поля і переграв Меньяна в ближньому бою – 3:2 у підсумку.

Упродовж спарингу Лунін особливої роботи не мав. "Россонері" завдали 3 удари в площину воріт, два з яких завершилися забитими м'ячами. Ще одного разу голкіпер збірної України зреагував на удар Жиру головою після навісу з лівого флангу. Наступний контрольний матч "Реал" проведе проти МЮ у ніч на 27 липня.