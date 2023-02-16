Лунін провів перший з осені "сухий" матч за "Реал" у чемпіонаті: як зіграв українець

Розгромною перемогою мадридського "Реала" з Андрієм Луніним у старті завершився відкладений матч іспанської Ла Ліги проти "Ельче".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 21-й тур

"Реал" – "Ельче" – 4:0

Голи: Асенсіо, 8, Бензема, 31, 45+1 (обидва – пенальті), Модріч, 80

"Вершковим" неабияк допоміг швидкий м'яч. На 8-й хвилині Асенсіо отримав передачу від Карвахаля у середині поля та сміливо пішов на кількох оборонців. Накрутивши суперників, хавбек мадридців технічно поклав м'яч у кут.

Ще двічі "Реал" забив до перерви з одинадцятиметрової позначки. У першому епізоді оборонець Роко зіграв рукою у власному штрафному, а в другому сфолили проти Родріго. Штатний пенальтист господарів Бензема двічі фактично не залишив жодного шансу голкіперу "Ельче" Бадії.

Добив гостей під завісу матчу Модріч. Ветеран отримав м'яч на лінії карної зони та класним ударом зняв павутину з лівої дев'ятки воріт. "Ельче" не спромігся навіть на гол престижу.

Усі 90 хвилин за "Реал" зіграв Андрій Лунін. Український воротар не здійснив жодного сейву, оскільки атакувальні виконавці гостей жодного разу не влучили в площину воріт. Зате Лунін зробив 34 дотики до м'яча та виконав 33 передачі з точністю 94%.

Для кіпера збірної України цей поєдинок став 10-м у нинішньому сезоні та лише третім "сухим". Раніше він не пропустив від "Ельче" в першому колі (19 жовтня). Також Лунін відстояв "на нуль" кубковий матч проти скромного "Касереньйо".