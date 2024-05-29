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Лунін пропустив чергове тренування "Реала" перед фіналом Ліги чемпіонів: що трапилося

Мадрид, Середа 29 травня 2024 16:46
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Лунін пропустив чергове тренування "Реала" перед фіналом Ліги чемпіонів: що трапилося Фото: Андрій Лунін захворів перед останнім матчем сезону (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер збірної України Андрій Лунін утретє поспіль пропустив тренувальне заняття мадридського "Реала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Боруссія" Д – "Реал" запланований на 1 червня. Фінал Ліги чемпіонів прийме Лондон. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Королівський клуб у середу провів третє тренування цього тижня. Усі заняття відбуваються в рамках підготовки до фіналу головного єврокубка. Лунін через температуру пропустив усі тренувальні сесії та поставив під сумнів власну участь у матчі.

Український воротар "Реала" був основним у листопаді-квітні. Зокрема, Лунін провів усі поєдинки плей-офф Ліги чемпіонів. Однак, наприкінці квітня після важкої травми відновився Тібо Куртуа та, найімовірніше, вийде в старті "вершкових" проти дортмундської "Боруссії".

Андрій Лунін у складі "Реала"

До лав "вершкових" перейшов у літнє трансферне вікно-2018. Перехід із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився. Утім, у листопаді виграв конкуренцію за місце в старті.

Загалом провів за "Реал" 48 матчів у всіх турнірах, 16 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, трофей Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

До слова, раніше підвели підсумки виступів Луніна та інших українців у європейських чемпіонатах.

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Реал Андрій Лунін Ліга чемпіонів
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